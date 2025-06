Il Psg vince la Champions, Parigi a ferro e fuoco: disordini, due morti e 599 fermati

PARIGI - La festa per la storica vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Inter, disputata a Monaco di Baviera, si è trasformata in una notte di violenza e tragedia in diverse città francesi. Il bilancio è drammatico: almeno due persone morte, tra cui un ragazzo di 17 anni accoltellato a morte a Dax e una donna investita da un’auto a Parigi mentre viaggiava su uno scooter, oltre a 192 feriti e 559 arresti, di cui 491 nella sola capitale.



A Dax, nel dipartimento delle Landes, un 17enne è stato accoltellato durante i caroselli seguiti alla vittoria. Le circostanze dell’aggressione sono ancora da chiarire, con le autorità impegnate nelle indagini. A Parigi, nel 15° arrondissement, una giovane donna è deceduta in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto.

Grenoble, un’auto ha travolto quattro persone della stessa famiglia che festeggiavano in piazza, ferendo gravemente due di loro. Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un gesto volontario: il conducente ha perso il controllo del veicolo e si è poi costituito alle autorità.

La situazione a Parigi è stata particolarmente critica, con disordini in diverse zone della città, auto date alle fiamme e negozi assaltati. Sono stati mobilitati oltre 5.400 poliziotti e gendarmi per contenere la folla. Il ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, ha condannato duramente gli episodi, chiedendo un intervento energico contro i responsabili e definendo i disordini “barbari”.



La notte di festeggiamenti si è così trasformata in un bilancio di sangue e violenza, oscurando la gioia per il trionfo sportivo del PSG.

