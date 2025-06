Psg travolge l'Inter 5-0 in finale e vince la Champions League

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Paris Saint-Germain ha travolto l’Inter con un netto 5-0 nella finale di Champions League disputata a Monaco di Baviera, infliggendo ai nerazzurri la sconfitta più pesante mai subita in una finale europea. I gol dei francesi sono arrivati da Hakimi (12’), la doppietta di Doué (20’ e 63’), Kvaratskhelia (73’) e il giovane Mayulu (86’). La gara è stata dominata sin dall’inizio dalla squadra guidata da Luis Enrique. Il primo gol è nato da un’azione spettacolare di Hakimi, seguito dal raddoppio di Doué su contropiede, favorito da una deviazione di Dimarco.



L’Inter non è mai riuscita a reagire e nella ripresa ha subito il tracollo con altri tre gol che hanno chiuso la contesa. Luis Enrique ha celebrato la vittoria dedicandola alla memoria della figlia Xana, scomparsa nel 2019, indossando una maglietta con l’immagine della bambina che pianta una bandiera in campo, un gesto simbolico già compiuto dalla figlia dopo la finale di Berlino 2015. Dopo la pesante sconfitta, il futuro di Simone Inzaghi resta incerto. Il tecnico ha dichiarato che si parlerà con la società nei prossimi giorni, sottolineando la delusione per la doppia finale persa in tre anni e non escludendo la sua partecipazione al prossimo Mondiale per club. Secondo alcune indiscrezioni, Inzaghi avrebbe ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita.



Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha difeso l’allenatore, evidenziando i meriti dimostrati in quattro anni e confermando che il contratto è ancora valido per un anno. Marotta ha riconosciuto la superiorità del PSG e ha ringraziato i tifosi per il sostegno, sottolineando l’importanza del percorso fatto dalla squadra nonostante l’assenza di titoli. L’Inter chiude così una stagione senza trofei, ma con un cammino in Champions che ha visto superare avversari di alto livello come Barcellona e Bayern Monaco. La batosta di Monaco rappresenta una dura lezione, ma la società e lo staff tecnico puntano a ripartire con determinazione.

PSG-INTER 5-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (78′ L. Hernandez); Joao Neves (84′ Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz (84′ Mayulu); Doué (66′ Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia (84′ Gonçalo Ramos).

In panchina: Safonov, Tenas, Kimpembe, Lee Kang-in, Beraldo, Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (53′ Bisseck, 62′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (62′ Carlos Augusto), Dimarco (53′ Zalewski); M. Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Istvan Kovacs della federazione rumena (Marica – Tunyogi; Joao Pinheiro; VAR Higler; A. VAR Popa – van Boekel).

Gol: 12′ Hakimi, 20′, 63′ Doué, 73′ Kvaratskhelia, 86′ Mayulu.

Ammoniti: Zalewski, M. Thuram, Acerbi (I), S. Inzaghi (I, allenatore), Doué, Hakimi (P).

Recupero: 2’ PT, 0′ ST.

