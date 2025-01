Provoca un incidente e poi taglia la corda

VICENZA - Un giovane di 24 anni residente a Caldogno (Vicenza), è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni personali colpose dopo aver causato un incidente stradale nella notte tra il 25 e il 26 gennaio. L'incidente si è verificato in Viale Quadri, all'incrocio con la Strada di Bertesina, coinvolgendo due veicoli. Secondo quanto ricostruito dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza, il giovane stava guidando un'Opel Astra quando, per motivi ancora da accertare, ha impattato con una Dacia Logan condotta da una donna di Torri di Quartesolo. Dopo lo scontro, Z.M. ha abbandonato il luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla conducente coinvolta.

In breve tempo, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il veicolo fuggitivo, ancora visibilmente danneggiato, come ripota l'Ansa. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità del giovane, che stava guidando l'auto prestata da un amico. La donna coinvolta nell'incidente è stata soccorsa e trasportata all'ospedale civile di Vicenza, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni con una prognosi di cinque giorni. La rapidità con cui i carabinieri hanno agito ha permesso di chiarire la dinamica dell'incidente e di garantire giustizia alla vittima.