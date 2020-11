"In Provincia mancano gli autotrasportatori": arriva un percorso formativo

TREVISO - Molte aziende che si occupano di logistica e trasporti nel trevigiano stanno riscontrando una forte mancanza di personale qualificato da impiegare, presso le proprie realtà produttive, nel ruolo di autotrasportatore.



La criticità è denunciata da diverse piccole e medie imprese della Marca. Confapi Treviso, per mezzo di Apindustria Servizi Srl, Ente di formazione accreditato presso la Regione del Veneto per la formazione e i servizi al lavoro, sta promuovendo un percorso formativo dal titolo “GUIDando il futuro: percorsi professionalizzanti per conducente di mezzi di trasporto delle merci”.



L’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e si svilupperà, nei prossimi mesi, nel territorio provinciale trevigiano, coinvolgendo 8 candidati. I partecipanti potranno così ottenere gratuitamente i titoli di guida C e CQC che costerebbero circa 3,500 euro ciascuno. E’ pure prevista una borsa di studio per la fase di formazione di 3 euro l’ora.



La partecipazione al corso coprirà tutte le spese d'iscrizione e formazione presso la scuola guida.



La presidente di Confapi Treviso, Federica Polloni, dichiara: “Le aziende di questo strategico settore ci manifestano una concreta esigenza per le proprie mansioni logistiche da espletare, denunciando una forte difficoltà di reperire giovani che abbiano la volontà e la possibilità di intraprendere la professione dell’autotrasportatore, anche legata quindi a criticità economiche. Come Associazione datoriale non possiamo che cogliere questo allarme e tradurlo in opportunità a favore del territorio, mettendo in campo tutti quegli strumenti che consentano agli imprenditori di ottenere ciò che cercano, avvalendosi di fondi certi e immediati”.



Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è giovedì 19 novembre 2020.