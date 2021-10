La provincia di Treviso ha gli autobus pubblici più vecchi del Veneto

TREVISO - In Veneto soltanto il 39,8% degli autobus pubblici circolanti appartiene alle categorie emissive Euro 5 ed Euro 6. Oltre il 60% dei quasi 3.500 autobus pubblici oggi in circolazione in regione appartiene a categorie al di sotto, quindi alle categorie emissive Euro 0, 1, 2, 3 e 4.



Analizzando i dati regionali, elaborati dall’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci, emerge che il parco bus circolante in Provincia di Treviso è il più vecchio rispetto alle altre sei province venete.



Treviso è l’unica ad avere oltre il 70% (76,3%) di bus appartenenti alle categorie emissive da Euro 0 a Euro 4 e solo il 23,7% sono Euro 5 o 6. Segue Venezia con il 67,1% di bus nelle categorie fino a Euro 4. L’unica provincia ad avere bus più moderni (Euro 5 e 6) è Padova, seguita da Vicenza (49,7% di bus Euro 5 e 6) e Belluno (47,4% Euro 5 e 6).



A livello nazionale, sono poco più di 23 mila gli autobus pubblici di categoria Euro 5 o Euro 6 in circolazione. Dall’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp emerge un dettaglio regionale con forti disparità territoriali: il Friuli Venezia Giulia, con il 77% di autobus pubblici di categoria Euro 5 o Euro 6, è la regione con il parco circolante di autobus pubblici più moderno in Italia.



Seguono il Trentino-Alto Adige (73,1% di autobus pubblici Euro 5 o Euro 6) e la Lombardia (63,4% di Euro 5 o Euro 6). Gli autobus pubblici più vecchi e quindi anche più inquinanti, si trovano al Centro e al Sud Italia, in particolare in Sardegna, che ha l’83,3% di autobus pubblici che non supera la categoria Euro 4, in Molise (79,8%) e in Basilicata (77,8%).



“Emerge con chiarezza che il parco circolante italiano di autobus pubblici continua ad avere un grande bisogno di ricambio - sottolinea l’Osservatorio - Si tratta, evidentemente, di un processo che richiede tempi lunghi e necessita di forti investimenti. Vi sono però soluzioni che consentono di bilanciare le esigenze di contenimento dei costi e quelle di tutela ambientale”. OT