In Provincia di Treviso arriva il camper per vaccinare i sessantenni

TREVISO - In Provincia di Treviso arriva il camper per le vaccinazioni anti-Covid per gli over60.



Nel fine settimana del 5 e 6 giugno, il camper farà tappa nelle piazze dei principali comuni della Marca: Treviso, Oderzo, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto per somministrare il vaccino ai sessantenni che non hanno ancora ricevuto la vaccinazione.



L’accesso sarà libero, senza prenotazione e verrà somministrato dal personale sanitario a bordo, il siero monodose Johnson e Johnson che non prevede il richiamo.

L’obiettivo, ha spiegato l’Ulss2, è quello di cercare di immunizzare il maggior numero di persone tra i 60enni trevigiani.