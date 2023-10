Proventi illeciti con assegni intestati in modo fraudolento, dovrà pagare 220mila euro

VICENZA - Un ex artigiano di Lonigo (Vicenza) che si era fatto intestare in modo fraudolento dalla moglie assegni e bonifici emessi dall'azienda dove lavora la donna, è sato scoperto dalla Guardia di finanza di Vicenza e ora dovrà pagare le tasse sui proventi illeciti, per 220mila euro. L'uomo, denunciato per furto aggravato, era stato già segnalato ai finanzieri della tenenza di Noventa Vicentina ed era già stato sottoposto a verifica fiscale in quanto aveva omesso di presentare tutte le dichiarazioni Iva e dei redditi per la sua attività imprenditoriale, occultando al fisco la totalità dei suoi guadagni.