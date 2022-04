Prova la giacca appesa al muro e la porta via, ma è un’opera d’arte del museo

MONDO - Succede al Museo Picasso di Parigi: sparisce una "giacca d’artista" appesa al muro del Museo Picasso di Parigi, trafugata. Resta il chiodo al muro e il mondo dell'arte si interroga: furto casuale o volontario? Scherzo di un burlone? Performance artistica? Qual è la vera 'opera d’arte' in questo caso: l’azione del ladro, ossia il furto, la giacca da lavoro blu che era l'opera originariamente esposta o il chiodo che è rimasto? Se lo chiede con curiosità e un pizzico di ironia Franco Luccichenti, architetto e collezionista su About Art online, web magazine del mondo dell'arte, diretto da Pietro Di Loreto. Un paio di giorni fa, racconta, "è stata rubata un’opera al Museo Picasso di Parigi.

Si tratta di una giacca da lavoro che l’artista spagnolo Oriol Vilanova ha esposto col titolo "Old Master", appendendola a un gancio nel percorso espositivo. Il 'ladro' ha rubato un’opera d’arte o una giacca blu vecchiotta? Mi domando se l’opera d’arte è la giacca appesa, l’avvenuto furto o entrambi. Opera o semplice indumento utile? Ha acquisito un valore? "L’azione artistica si è completata con la sottrazione e il 'ladro' partecipando inconsapevolmente all’evento è diventato artista anche lui? Siccome le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la persona che provava la giacca prima di sottrarla, sembra chiaro che il furto non era su commissione per dare diffusione mediatica alla cosa".

Ma l'ha avuta, sebbene suo malgrado. E poi, viene da chiedersi: "il furto dà valore all’oggetto rubato? O la giacca diventando oggetto utile perde valore artistico? Tolta dal gancio del Museo non è più un’opera, ma un indumento. Forse è una azione artistica anche sottrarre improvvisamente' una opera d’arte togliendola dal chiodo dove era appesa". La cronaca poi ci informa che il pensionato, autore del gesto, l'ha anche provata prima di portarsela via, scambiandola per un abito da lavoro abbandonato. E' la società dello spettacolo, bellezza! E lo spettacolo dell'arte.