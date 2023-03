Protezione animali: nel 2022 ben 238 gli interventi, con 2 sequestri penali

VERONA - Un bilancio annuale tutto a favore degli animali quello delle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale portezione animali (Oipa) di Verona, che anche nel 2022 hanno operato in tutta la provincia per la tutela dei quattrozampe, anche in collaborazione con le forze dell’ordine, su segnalazione dei cittadini o su richiesta delle autorità. Ecco alcuni numeri: 180 le segnalazioni ricevute, 238 gli interventi (195 gli interventi nel territorio comunale e 43 in quello provinciale), controllati 45 cani, 10 gatti, 4 colonie feline, 2 i sequestri penali operati e diverse persone segnalate all’autorità giudiziaria, 15 le sanzioni amministrative emesse.

Le guardie zoofile Oipa hanno inoltre “arruolato” 5 nuove guardie dopo il corso di formazione cui è seguito il conferimento del decreto prefettizio. «Come guardie zoofile abbiamo funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa e con la nostra attività di controllo abbiamo perseguito e prevenuto alcuni reati che configurano maltrattamenti nei confronti di animali», spiega Massimiliano D’Errico, coordinatore delle guardie zoofile Oipa di Verona. «La nostra maggiore soddisfazione è stata quella d’incontrare alcune scolaresche proprio per parlare di rispetto e sensibilità verso gli esseri più deboli, nel nostro caso gli animali, ma questo non ha escluso che sia stata un’occasione per parlare di rispetto in generale: occorre mostrare ai bambini e ai ragazzi cosa significa avere empatia per i più deboli». Le guardie, inoltre, hanno erogato oltre 130 ore di sportello al cittadino rimanendo a disposizione tutti i martedì, e per il 2023 sono in cantiere altri progetti per svolgere attività di sensibilizzazione al fine di tutelare sempre di più gli animali scaligeri. Una nuova iniziativa. Il Comune di Verona - Direzione Ambiente e Transizione ecologica, in collaborazione con le guardie zoofile dell’Oipa organizza dal 14 marzo al 16 giugno otto incontri informativi, uno per ogni Circoscrizione, dedicati alla gestione e al benessere degli animali d’affezione. Con_FIDO nel mio quartiere, questo il nome dell'iniziativa, è aperta a tutta la cittadinanza (qui il programma). L'obiettivo è informare i cittadini che vivono con un animale domestico su come gestirlo correttamente e come adottare i giusti comportamenti dentro e fuori casa, nel rispetto di tutti. Relatori saranno Massimiliano D'Errico, coordinatore del Nucleo delle guardie zoofile dell’Oipa veronese, Giuseppe Rea, consigliere del Comune di Verona delegato al Benessere degli animali e Stefano Adami, direttore dei servizi veterinari Aulss 9 Scaligera.