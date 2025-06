Proteste a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos

VENEZIA - Venezia si è trovata al centro di un acceso clima di protesta in occasione del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che si svolge tra il 26 e il 29 giugno 2025 con una serie di eventi esclusivi in alcuni dei palazzi e hotel più lussuosi della città.



Nella notte, attivisti del gruppo No Space for Bezos hanno proiettato scritte laser sul Campanile di San Marco, tra cui la testa stilizzata del fondatore di Amazon e slogan come “Fck Bzs” e “No Space 4 Bezos”, in segno di protesta contro la presenza del miliardario e lo sfarzo dell’evento. L’azione anticipa un corteo previsto per sabato 28 giugno, con partenza alle ore 17 dalla Stazione di Santa Lucia e partecipanti attesi da tutto il Nordest.



Il giorno precedente, in Piazza San Marco si erano registrati momenti di tensione durante una manifestazione di Extinction Rebellion, con una ventina di persone che hanno inscenato un finto matrimonio e mostrato cartelli contro il potere economico dei super ricchi e a favore della pace a Gaza. Due manifestanti vestiti da sposi sono stati fermati dalle forze dell’ordine dopo aver tentato di issare uno striscione sui pali portabandiera, opponendo una resistenza passiva.



In totale, 43 persone sono state fermate e portate in questura, tra cui anche chi documentava la protesta. Alcuni manifestanti hanno riportato contusioni e graffi durante l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno disperso la manifestazione dopo circa 20 minuti.

Nel frattempo, la città ha ospitato circa 250 invitati vip, tra cui Lady Gaga e Ivanka Trump, che hanno preso parte a feste e cene esclusive in location di prestigio come l’Aman Venice, Palazzo Papadopoli, il Gritti Palace, Danieli e altri hotel di lusso. Il primo party nel chiostro della Madonna dell’Orto è stato interrotto da un violento acquazzone che ha costretto gli ospiti a lasciare frettolosamente la zona a bordo di taxi acquei. Le proteste e le tensioni riflettono il malcontento di parte della popolazione verso la concentrazione di ricchezza e l’impatto sociale di eventi così esclusivi in una città storica e fragile come Venezia.