Proteste anti-immigrazione negli Usa: Los Angeles in stato d’emergenza, coprifuoco e arresti di massa

STATI UNITI - Le proteste negli Stati Uniti contro i raid dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense del Dipartimento della Sicurezza Interna responsabile dell’applicazione delle leggi sull’immigrazione) continuano a infiammare le strade, partendo da Los Angeles, dove la situazione è degenerata in disordini, vandalismi e saccheggi. La sindaca Karen Bass ha dichiarato lo stato di emergenza e imposto un coprifuoco notturno nel centro della città, limitato a un’area di circa 2,5 chilometri quadrati, valido dalle 20 alle 6 del mattino, con esclusione per residenti, giornalisti e personale di emergenza.



Le manifestazioni, nate in risposta agli arresti di migranti irregolari, sono inizialmente pacifiche ma si sono trasformate in violenze dopo il tramonto, con gruppi che hanno danneggiato proprietà, incendiato veicoli e saccheggiato negozi. La polizia ha risposto con arresti di massa, mentre il numero dei fermi è in aumento da giorni.



L’ordine di inviare 4.000 soldati della Guardia Nazionale e centinaia di Marines, deciso dal presidente Donald Trump senza il consenso del governatore della California Gavin Newsom, ha provocato una crisi istituzionale. Newsom ha definito la mossa “illegale” e “da dittatore”, annunciando un’azione legale contro la Casa Bianca.



Le proteste si sono diffuse anche in altre città come New York, dove scontri violenti hanno causato oltre 80 arresti, Chicago, Seattle, Dallas e Austin, dove il governatore Greg Abbott ha schierato la Guardia Nazionale e avvertito che la violenza sarà repressa con fermezza.

Trump ha definito i manifestanti “animali” e accusato gruppi stranieri di finanziare le proteste, confermando l’intenzione di estendere le deportazioni a livello nazionale e di affrontare con “forza pesante” eventuali manifestazioni durante la parata militare di sabato a Washington, evento che celebra i 250 anni dell’Esercito USA e il suo 79º compleanno.

La tensione resta alta, con un clima di scontro aperto tra amministrazioni locali e governo federale, mentre le proteste e le azioni di polizia proseguono in tutto il Paese.