Protesta del gondoliere, cittadini lo accompagnano dai vigili

VENEZIA - Questa mattina il gondoliere veneziano Giampietro Dal Puppo - che aveva manifestato durante la Regata Storica contro il moto ondoso - è stato convocato al Comando della Polizia Municipale, per non aver fornito i propri identificativi il giorno della regata, dopo essere intervenuto sul finale del corteo storico. Associazioni e singoli cittadini hanno deciso di non lasciarlo solo, condividendo il suo intervento e sentendo la necessità di misure volte alla riduzione del traffico acqueo, e in una trentina l'hanno accompagnato al Tronchetto.

Al gondoliere è stata notificata l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. In prima fila, il Gruppo 25 aprile e Tutta la città insieme, con il consigliere Giovanni Andrea Martini che ha dichiarato: "non ci può essere accanimento contro chi pubblicamente racconta quelle che sono le condizioni in cui versa la città, condizioni opposte rispetto a quelle che si trovano nel racconto della giunta comunale". Tra i membri dell'opposizione presenti al Tronchetto, anche i consiglieri Marco Gasparinetti (Terra e acqua) e Sara Visman (M5S).