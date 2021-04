Protection4Kids a sostegno delle donne contro la violenza di genere

CASTELFRANCO - Neanche il Covid riesce a rallentare l’impegno sociale di Protection4Kids. Dopo aver aiutato in febbraio i rifugiati nei campi profughi bosniaci, l’organizzazione castellana ritorna con forza su uno dei temi centrali della propria mission, ossia il contrasto alle violenze di genere.



Purtroppo i reati di genere colpiscono milioni di donne e spesso si propagano velocemente lungo la rete, ad esempio attraverso le vergognose pratiche del revenge porn o dello slut shaming. Per tale motivo Protection4Kids ha scelto i social network per avviare la campagna #tucomelei, al fine di contrastare gli abusi nei confronti delle donne e sensibilizzare contro l’uso di stereotipi e pregiudizi contro il genere femminile.



Annachiara Sarto, direttrice di Protection4kids, illustra le motivazioni alla base dell’iniziativa: «Le donne oggi sono colpevolizzate anche quando sono vittime di reati gravi. Viviamo in un mondo dove sembra normale utilizzare un linguaggio misogino che oggettivizza il corpo femminile e spettacolarizza tragici episodi di violenza sessuale».



Le fa eco Alessia Masin, volontaria e responsabile del progetto: «Quotidianamente sentiamo frasi come ‘Se l’è cercata’, ‘Cosa ci faceva lì a quell’ora?’, ‘Aveva bevuto?’. Abbiamo perciò pensato a questa campagna, perché crediamo che ogni donna debba aver la possibilità di esercitare il diritto di scegliere come vivere, di esprimersi liberamente e di realizzarsi professionalmente senza paura di essere giudicata».



La campagna si appoggia alla piattaforma www.tucomelei.it, all’interno della quale ogni donna può lanciare il proprio messaggio di rivendicazione completando la frase: “Sì, io posso…”. Ad esempio, Chiara, 24 anni, scrive “Sì, io posso camminare da sola la sera tardi senza avere paura”. Cinzia, invece, rivendica il diritto a vestirsi scollata. Messaggi che cercano di scardinare quegli stereotipi di genere che impattano negativamente sulla vita personale e professionale delle donne.



La campagna #TuComeLei sta avendo grande successo e risonanza nazionale, ed è stata supportata da centinaia di influencers di tutta Italia, come Eleonora Rocchini, Sabrina Salerno o Chiara Maci. Ha inoltre ricevuto il patrocinio dalla Regione Veneto, riconoscimento molto apprezzato dall’organizzazione castellana. «Sapere che i valori e i principi per cui combattiamo sono abbracciati anche dalle istituzioni del territorio in cui viviamo e lavoriamo, è per noi un grande onore e segnale di radicale cambiamento nella società», afferma il co-fondatore dell’organizzazione, Andrea Baggio.