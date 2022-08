Prostituzione, denunciati proprietari di alcune abitaizoni

TRIESTE - I Carabinieri hanno denunciato due persone, di 74 e 43 anni, triestini, per aver affittato, senza alcun contratto di locazione, due appartamenti in città a persone che li utilizzavano come luogo dove alcune prostitute esercitavano il meretricio.

Le indagini sono state avviate all'inizio di luglio, quando un cittadino si era rivolto ai Carabinieri per denunciare di essere stato vittima di una estorsione da parte di una prostituta straniera, che lavorava in un appartamento in locazione in città, della quale era stato cliente. Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trieste, coordinati dal pm Federico Frezza, hanno identificato alcune prostitute, reclutate all'estero, risalendo alla proprietà degli immobili.

L'operazione ha permesso di rintracciare il denaro provento del crimine e depositato su diversi conti bancari. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto le segnalazioni della cittadinanza.