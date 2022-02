Pronte le valvole cardiache biologiche che non degenerano

PADOVA - Pronte le valvole biologiche cardiache ottenute da animali ingegnerizzati e in grado di evitare il fenomeno della degenerazione: sono state messe a punto grazie a una ricerca internazionale guidata dall'Italia, con l'Università di Padova, e pubblicata sulla rivista Nature Medicine. La ricerca è coordinata dall'immunologo clinico Emanuele Cozzi, docente del dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Università di Padova.

Circa 400.000 pazienti ogni anno nel mondo hanno bisogno della sostituzione di una valvola cardiaca e quelle di tipo biologico, ovvero di derivazione animale, sono le più idonee in quanto biocompatibili. Contrariamente alle valvole meccaniche, non necessitano infatti di terapia anticoagulante. Tuttavia, osserva Cozzi, "le valvole biologiche, usate per circa il 60% delle sostituzioni valvolari, presentano alcuni inconvenienti, derivati soprattutto dal fatto che contengono degli antigeni zuccherini che invece non sono presenti nelle valvole umane". Gli antigeni, prosegue Cozzi, "inducono una risposta immunitaria che aggredisce il tessuto delle valvole stesse e ne causa un precoce deterioramento, soprattutto in soggetti giovani con un sistema immunitario efficiente. Per scongiurare questo pericolo i pazienti giovani ricevono valvole meccaniche, che però necessitano di terapia anticoagulante: questo impone al paziente stili di vita e di lavoro con notevoli limitazioni, evitando tutto ciò che può causare traumi e conseguenti emorragie difficilmente contenibili".

Nella ricerca sono stati esaminati per cinque anni 1.668 pazienti che hanno ricevuto valvole biologiche presso i centri di cardiochirurgia dell'Ospedale Bellvitge di Barcellona, dell'Ospedale Universitario Vall d'Hebron di Barcellona, dell'Ospedale Universitario di Manitoba, dell'Ospedale Universitario di Nantes e dell'Azienda Ospedale-Università di Padova; l'obiettivo era chiarire se la risposta anticorpale diretta contro le molecole di zuccheri presenti sulle valvole di derivazione animale potesse portare a un deterioramento valvolare precoce attraverso un processo di calcificazione.

"Il nostro studio ha dimostrato che, dal primo mese successivo all'impianto di valvole biologiche, il livello degli anticorpi diretti contro le molecole zuccherine aumenta significativamente - prosegue Cozzi -. In un modello animale abbiamo visto come effettivamente la presenza di questi anticorpi sia in grado in un mese di causare depositi di calcio nelle valvole biologiche e quindi di determinarne il deterioramento. Al contrario, se impiantiamo valvole provenienti da animali ingegnerizzati in modo da non produrre le molecole zuccherine, gli anticorpi non 'aggrediscono' la valvola e non inducono la calcificazione dei tessuti".