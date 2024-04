PROIEZIONE DEL FILM: SUMMER CAMP.

SUMMER CAMP: IL FILM

8 giorni senza smartphone: il racconto filmico dell'esperienza vissuta da un gruppo di bambini e adolescenti durante il 31° Campo Estivo di Sogno Numero2.

Sabato 6 aprile 2024 alle ore 17.30, presso il Centro Sociale di Mogliano Veneto - piazza Donatori di Sangue 1, l’associazione Sogno Numero2, di Treviso, presenterà il resoconto filmico “Summer Camp: cronache dal campo estivo”: una piccola lezione sull’importanza del rendere autonomi i nostri figli e sulle esperienze condivise, senza l’ausilio di social media e l’aiuto… da casa.

Il film racconta le straordinarie avventure vissute da un gruppo di bambini e di adolescenti, che per 8 giorni non hanno utilizzato il cellulare, durante il campo estivo in Trentino, nel comune di Segonzano

Ci si immergerà in una atmosfera fatta soprattutto di situazioni reali e spesso inconsuete, non mancheranno le situazioni comiche, le attività svolte nella gestione della casa e, non da ultimo, l’incontro con il Sindaco di Segonzano, in una cerimonia ufficiale.

Un “reality” di gioia e di impegno, per scoprire come si muovono e vivono i nostri ragazzi fuori dall’ambiente familiare.

Alla serata parteciperà il Sindaco di Segonzano Pierangelo Villaci.

L'evento, patrocinato dalla Città di Mogliano Veneto, è rivolto a tutti e soprattutto ai genitori di figli adolescenti.

L’ingresso è gratuito e durante la serata sarà presentato, in anteprima, il promo del SUMMER CAMP 2024

Per informazioni APS Sogno Numero2 Anteas Ets 336 656997 – 0422 348101