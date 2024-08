Proiettili di gomma contro lupi che spaventano i paesi

VICENZA - No all'abbattimento, si all'utilizzo di proiettili in gomma per convincere i lupi che scorrazzano in due piccoli comuni del vicentino, Trissino e Torrebelvicino, a girare alla larga dalle zone abitate. La polizia provinciale di Vicenza è stata autorizzata per la prima volta a sparare ai lupi; nei due comuni vi sono stati frequenti avvistamenti, e numerosi casi di predazioni di animali da allevamento e domestici.

Ottenuto il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e dell'Ispra, in via sperimentale la polizia provinciale avrà in dotazione dei bossoli caricati con pallottole di gomma che dovranno essere sparati ad una distanza non inferiore a 30 metri. Un'operazione non facile e che richiede addestramento e una buona conoscenza dei luoghi, ragion per cui solo gli agenti della polizia provinciale di potranno mettere in atto questi allontanamenti.