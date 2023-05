Proiettile alla sindaca, riunito il comitato per la sicurezza

VICENZA - Il prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto e composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Vicenza, si svolgerà lunedì della prossima settimana nel municipio di Arzignano, con la partecipazione della sindaca Alessia Bevilacqua. La riunione vuole rappresentare un'ulteriore occasione per manifestare la vicinanza dello Stato al primo cittadino, dopo che nei giorni scorsi a Bevilacqua era giunta una lettera con all'interno un proiettile, gesto del quale è stato poi individuato l'autore. In riferimento al fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali a livello provinciale, la Prefettura di Vicenza, oltre alla ordinaria attività di coordinamento delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, proprio nelle scorse settimane ha concluso un percorso di sensibilizzazione con la collaborazione della Provincia, dell'Ufficio scolastico provinciale e del comune di Vicenza, culminato in una giornata formativa.