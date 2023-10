Progetto della pista da bob Cortina, la Corte Conti apre un fascicolo d'inchiesta

CORTINA D'AMPEZZO - La Procura della Corte dei Conti del Veneto ha aperto un fascicolo in relazione all'abbandono del progetto per la nuova pista di bob di Cortina, in vista delle Olimpiadi 2026. Al momento l'iniziativa è contro ignoti - riferisce il Gazzettino - ma i magistrati contabili vogliono fare chiarezza sul perché si sia impiegato tanto tempo, prima di capire he il progetto non sarebbe stato realizzato, e su quanti soldi pubblici siano stati già spesi, a questo punto inutilmente.

Il fascicolo è stato aperto sulla base delle notizie di stampa che in settimana riportavano l'annuncio del presidente del Coni, Malagò, sulla decisione del Governo.