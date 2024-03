Il progetto "Curie" muove i primi passi

Inizia a prendere vita Curie, il progetto europeo dedicato ai “cambiamenti per l’educazione dei giovani nella gestione delle relazioni affettive”. Nei giorni scorsi i player del programma si sono riuniti a Oviedo per il kick-off meeting, che ha avviato la parte operativa.

Il progetto, dedicato alle nuove “emotional skills” di supporto ai giovani nel periodo post-Covid, mira alla definizione di nuovi standard di formazione a supporto delle competenze emotive per gli operatori giovani in cinque stati dell’Unione Europea (Italia, Spagna, Grecia, Polonia e Ucraina). Curie coinvolge il Csa (Centro servizi associati) di San Vendemiano, l’Editoriale il Quindicinale di Vittorio Veneto, la Fundaciòn Cruz de Los Angeles e la Fundaciòn Ctic (Spagna), lo Youth Enterpreneurship Club (Grecia), la Fundacja Mode (Polonia) e la Ong “Istruzione non formale per i giovani” (Ucraina).

Il progetto durerà 24 mesi e fornirà una piattaforma e contenuti che potranno essere utilizzati da esperti e professionisti del settore.