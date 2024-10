PROGETTO CANOVA

Per il 18° anno consecutivo si rinnova la proficua collaborazione tra il Coro “En clara Vox” di Possagno, una delle più interessanti realtà corali della nostra regione, e l’ormai affermata Orchestra “Gruppo d’Archi Veneto”, che ha festeggiato nel 2023 l’importante traguardo dei suoi vent’anni di attività ed è reduce dal successo ottenuto lo scorso maggio, quando ha avuto l’onore di essere invitata al Palazzo Ducale di Venezia, per tenervi il Concerto inaugurale della riunione dei Ministri della Giustizia del G7.

Come di consueto, il concerto – che vede l’attiva organizzazione in prima fila della corale e dell’Associazione “I Posagnot” – vuole celebrare il più famoso figlio della Pedemontana veneta, quell’Antonio Canova che proprio a Possagno vide la luce nel 1757, universalmente considerato il massimo scultore dell’età neoclassica, i cui capolavori sono custoditi nei più grandi musei del mondo.

La main performance si terrà come da tradizione nel Tempio di Possagno, domenica 13 ottobre alle h.17, e avrà un’anteprima la sera precedente, sabato 12 ottobre alle h.20.45 , ospitata nella Chiesa parrocchiale di Cassola , alle porte di Bassano del Grappa.

Il godibile programma sarà incentrato sull’esecuzione del Gloria RV 589 per soli, coro ed orchestra composto tra il 1713 e il 1714 da Antonio Vivaldi , brano che – nonostante sia stata una delle sue prime opere sacre – viene considerato la “summa” della scintillante produzione vocale-strumentale del “Prete rosso”, ed ebbe una storia assai singolare: oggi molto frequentato e conosciutissimo, venne dimenticato per anni, per essere riscoperto nel 1920 da Alfredo Casella, compositore e pianista appassionato della musica vivaldiana, che lo ripropose al pubblico nel 1939 a Siena durante la “Settimana di Vivaldi”.

Completeranno il programma altre celebri composizioni di Pachelbel, Bach e Alessandro Marcello, di cui verrà eseguito (nell’interpretazione della solista Daria D’Onofrio) il famoso concerto per oboe noto come “Anonimo Veneziano”.

La direzione è affidata a Davide Pauletto, in veste di soliste due cantanti dalla fama ormai consolidata quali Laura De Silva (soprano) ed Eugenia Zuin (contralto).

Riferimenti: M° Pauletto davide.pauletto@gmail.com