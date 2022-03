Profughi, l'ex ospedale di Valdobbiadene ospita 13 ucraini

VALDOBBIADENE - Nella provincia di Treviso sono arrivati oltre 1.100 profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Un centinaio è arrivato solo nel fine settimana. Di questi la maggior parte ha trovato ospitalità nelle abitazioni di parenti e amici, altri, in netta minoranza, sono ospitati nelle strutture della Caritas.



Sono tredici, invece, le persone presenti all’ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, da venerdì scorso trasformato in uno dei tre hub regionali per la prima accoglienza dei profughi. Nell’ex struttura sanitaria sono stati messi a disposizione 100 posti per l’accoglienza temporanea dei profughi. Qu vengono effettuate le prime visite mediche, i tamponi per il monitoraggio del Covid, le vaccinazioni e tutti i trattamenti sanitari necessari, compresa l’assistenza psicologica.



In totale in veneto sono arrivati circa 3.330 profughi ma in realtà il numero è molto superiore se si contano tutte le persone che stanno raggiungendo le abitazioni private di parenti o conoscenti. Sempre nella Marca si sta allestendo anche Villa Rietti Rota a Motta di Livenza in centro di accoglienza, per intercettare i profughi in arrivo dall’autostrada prima che arrivino a Venezia