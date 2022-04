Profughi, al Covid hotel di Vittorio Veneto solo 4 positivi

VITTORIO VENETO - In quasi due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, in Provincia di Treviso sono state accolte 3.176 persone fuggite dalla loro terra. Le ultime sette persone sono arrivate ieri. Tra questi, per la maggior parte donne e minori, le positività al Covid sono state pochissime.



Nonostante i contagi nella Marca siano in leggero aumento rispetto a qualche settimana fa, i rifugiati arrivati nella Marca non hanno contribuito a far alzare i casi. L’Ulss2 ha eseguito un totale di 3.304 tamponi ai profughi entrati sul nostro territorio e ad oggi sono solo quattro 4, i positivi ospitati al Covid hotel provvisorio nell’albergo Marco Polo di Vittorio Veneto. Tre, invece, gli ucraini risultati positivi al Coronavirus e ricoverati in ospedale ma per motivi diversi rispetto al virus. Nel giro di un mese dovrebbero essere completati anche i lavori di sistemazione della palazzina ex Enam del'Inps a Farra di Soligo da adibire a Covid hotel.