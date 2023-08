Professore italiano riceve 'il Nobel per l'acqua'

STOCCOLMA - PADOVA - Il professore italiano Andrea Rinaldo ha ricevuto oggi il prestigioso riconoscimento Stockholm Water Prize, noto come 'il Nobel per le ricerche sull'acqua'. La consegna del premio è avvenuta stamane per mano di re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Il riconoscimento viene assegnato annualmente dallo Stockholm International Water Institute (SIWI) in collaborazione con l'Accademia reale svedese a persone e organizzazioni che raggiungono risultati straordinari legati alle ricerche sull'acqua. Professore all'Università di Padova, Andrea Rinaldo è uno scienziato rigoroso i cui studi originali hanno avuto impatto su molti altri campi accademici quali l'epidemiologia e continuano ad aprire nuovi scenari di ricerca sulla biodiversità delle specie acquatiche e sul clima.

Il prof. Rinaldo - si legge in una nota - è considerato un leader di pensiero nella scienza idrologica e i suoi modelli concettuali e quantitativi hanno mostrato, come recita la motivazione del premio, per la prima volta connessioni chiave tra le reti fluviali e la diffusione di soluti, specie acquatiche e malattie. "L'acqua per me è casa: Venezia, dove sono nato e cresciuto. E l'acqua è famiglia: mio nonno aveva un'impresa di costruzioni marittime, mio padre, un fratello, mio suocero e mio cognato sono ingegneri idraulici come me, uno dei miei figli ha un dottorato in Ingegneria costiera. Il mio sogno era (ed è) aiutare a salvare Venezia, la città che di acqua vive ma di acqua rischia di morire", ha dichiarato Rinaldo dopo aver ricevuto l'onoreficienza.

Stasera, proprio come per i Nobel, si terrà un banchetto reale in onore del professor Rinaldo. L'ambasciatore d'Italia Vinicio Mati ha ospitato il professore in un evento in residenza a Stoccolma lunedì scorso, invitando inoltre rappresentanti delle istituzioni e della ricerca svedese. "Molte sono le opportunità di collaborazione tra Italia e Svezia, Paesi che condividono molte cose e tra queste, sicuramente la necessità di sviluppare la ricerca sulla risorsa acqua nelle sue molteplici forme", ha dichiarato l'ambasciatore Mati.