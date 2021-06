Professione boscaiolo, rombo di motoseghe in Cansiglio

CANSIGLIO - Motoseghe, gru a cavo e verricelli in azione mercoledì prossimo nell’antico Bosco da Reme della Serenissima Repubblica. In Cansiglio, infatti, arriva “For Italy”: il cantiere è rivolto alle imprese, alle loro associazioni, alle agenzie formative e ai soggetti che nelle regioni e province autonome del nord Italia si occupano di promuovere e realizzare la formazione professionale in campo forestale.

Verranno allestite diverse piazzole, che forniranno dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali (abbattimento, allestimento, esbosco aereo, sicurezza). Saranno presentate, inoltre, le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali per la qualificazione delle imprese e in materia di formazione degli operatori.

Il progetto vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre. Nell'ambito del progetto sono in via di realizzazione 6 cantieri dimostrativi e informativi (Nord, Centro Nord, Centro, Sardegna, Sud e Sicilia) sulla formazione forestale e 7 corsi di formazione per istruttori forestali di abbattimento ed allestimento (Nord, Centro Nord, Centro, Sardegna, Sud 1, Sud 2 e Sicilia) per “formare formatori”, cioè istruttori forestali da impiegarsi su tutto il territorio nazionale nella realizzazione dei corsi promossi dalle Regioni e dalle Province Autonome.