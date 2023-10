La prof pentita: “Meglio spogliarmi per OnlyFans che continuare a fare la professoressa”

USA – La scuola scopre che per arrotondare in suo insoddisfacente stipendio da professoressa Brianna Coppage, 28 anni, docente d’inglese in un liceo del Missouri, negli Stati Uniti, pubblicava video hard su OnlyFans. "Non voglio fare la guerra al distretto scolastico": ha dichiarato nel web comunicando la sua decisione di lasciare l’insegnamento per dedicarsi completamente all’attività nella nota piattaforma web per adulti.



Da professoressa guadagnava circa 40mila dollari l’anno ora riesce a ottenerne anche 10mila in un solo mese. Una scelta di natura economica dettata anche dal fatto che il 27 settembre la scuola l’aveva sospesa, aprendo un’inchiesta sulla vicenda. Brianna ha così deciso di non tergiversare, evitando un conflitto con le istituzioni scolastiche. Non è il primo caso di questo tipo ma forse il fatto che la giovane insegnate sia particolarmente avvenente ha suscitato maggiore interesse mediatico.