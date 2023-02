Prof colpita da pallini, 'Bene noi difesi da Avvocatura Stato'

ROVIGO - "Siamo molto contenti di quello che ha dichiarato il ministro Valditara e pensiamo che possa essere utile per la nostra situazione". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Tosca Sambinello, legale della professoressa Maria Cristina Finatti dell'Istituto Viola Marchesini di Rovigo, colpita durante una lezione da alcuni colpi di pistola a pallini da parte di uno studente. Il riferimento è all'annuncio fatto ieri dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara che il dicastero richiederà all'Avvocatura generale dello Stato di rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola vittime di episodi di violenza.

Finatti nei giorni scorsi aveva lamentato di essere stata lasciata sola e di non aver ricevuto la solidarietà dei colleghi per l'accaduto. "Siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto - aggiunge la legale - in quanto da una vicenda personale è scaturita un'attenzione e una maggior tutela per tutti i docenti". Sambinello, a nome della sua cliente, auspica "che questa attenzione e garanzia rimanga salda e costante ai fini di tutelare la funzione dei docenti, costituzionalmente garantita".