Ricominciano i grandi appuntamenti al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto con uno spettacolo fuori dal comune, “Prof!”, con Massimo Rigo



Ci troviamo in teatro.

Il Professore, del quale non conosciamo il nome, si trova sul palcoscenico a. raccontare la sua storia in seguito ad una decisione dei Ministeri di Giustizia e di Pubblica Istruzione.

Sembrerebbe non esservi nulla di strano in questo, potrebbe apparire come un’operazione ministeriale per promuovere qualcosa sulla sicurezza a scuola, sul bullismo o qualcosa del genere ma la presenza del Ministero della Giustizia ha un’altra motivazione…

