Prodotti scolastici pericolosi per la salute, sequestro

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha individuato e sequestrato 450 mila articoli per la scuola provenienti dalla Cina, del valore complessivo di 150 mila euro, destinati a una società cittadina, pericolosi per la salute e senza indicazioni sulla denominazione merceologica e i dati dell'importatore.



I controlli sono scattati dopo la scoperta del carico, avvenuta alcuni giorni fa, al fine di verificare la conformità della fornitura agli standard di sicurezza europei e nazionali. L'analisi si è rivelata fondata: tutti gli articoli scolastici, appena consegnati, erano pronti per essere commercializzati, risultando potenzialmente pericolosi gli studenti.



Sono stati quindi ritirati dal mercato mediante il sequestro, finalizzato alla successiva confisca. Il rappresentante legale della società, responsabile della violazione contemplata dal Codice del consumo, è stato segnalato alla Camera di Commercio padovana per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista, che arriva fino a 25.800 euro.