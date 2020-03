"I prodotti nei supermercati non mancheranno"

TREVISO – Farsi prendere dalla psicosi e correre al supermercato per riempire l’auto di generi alimentari non ha senso. A rassicurare sul fatto che il cibo a disposizione per le famiglie c’è oggi e ci sarà anche in futuro è Confagricoltura Treviso.

“Mi sento, prima di tutto, di rassicurare i trevigiani sul fatto che non c’è alcun problema di approvvigionamento: ortaggi, frutta, carni, prodotti lattario-caseari delle imprese agricole trevigiane sono regolarmente distribuiti e consegnati nei punti vendita e lo saranno anche in futuro”, afferma il presidente Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi.

“Le imprese di Confagricoltura Treviso e del Veneto sono vicine ai propri clienti, grazie ad una filiera corta e garantita – dice ancora -. L’importanza di avere una produzione agricola e di allevamento nazionale si vede in momenti come questo. Certamente le aziende sono preoccupate perché c’è comunque un rallentamento generale ma restiamo in attesa di un segnale positivo di fine emergenza, che speriamo arrivi a breve”.

Il momento è di emergenza e l’unica cosa da fare è adeguarsi alle disposizioni che arrivano dalle istituzioni su indicazione della comunità scientifica. “Proprio per questo, riteniamo che in un momento di grande difficoltà per tutto il Paese e in particolare per la nostra Regione e le nostre bellissime terre, la scelta più saggia sia quella di affidarsi alle decisioni prese da Governo e Regioni, sulla base delle indicazioni dei Comitati Tecnico-Scientifici – prosegue il presidente di Confagricoltura Treviso -. Per questo, anche qualora si stabilisse di procedere con un eventuale riduzione delle attività produttive, Confagricoltura Treviso sosterrebbe questa iniziativa, mettendosi attivamente a disposizione delle istituzioni. Oggi è necessario anteporre l’interesse generale della comunità a quelli che sono gli interessi particolari delle singole categorie, mettendo da parte i personalismi in favore di una visione d’insieme completa: in questo momento coesione e fiducia devono avere la meglio”.