Procuratore Antimafia, in Veneto cresce traffico di droga

VENEZIA - "Il traffico di sostanze stupefacenti in Veneto è in grande sviluppo".



Lo ha detto il procuratore di Venezia, responsabile della Dda, Bruno Cherchi alla Commissione parlamentare antimafia, "In particolare - ha detto Cherchi - il traffico è gestito da soggetti di etnia albanese e in modo minore da nigeriani". "Per contrastarlo - ha spiegato -è stata creata una squadra a livello europeo, in particolare con l'Olanda per il traffico di cocaina".



Per Cherchi pesa la difficoltà di coordinamento per il diverso ordinamento giudiziario dei Paesi che partecipano a questa attività.