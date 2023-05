La Procura apre un fascicolo sulla morte dell'orso M62

TRENTO - La Procura della Repubblica di Trento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, con l'ipotesi di reato di uccisione di animale, sulla morte dell'orso M62, trovato da alcuni escursionisti in una zona impervia, tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. L'autopsia eseguita lo scorso venerdì sulla carcassa dell'esemplare, in avanzato stato di decomposizione, non ha permesso di determinarne le cause del decesso. Lo riporta la stampa locale. L'autopsia, svolta alla sola presenza di professionisti (senza rappresentanti delle associazioni animaliste), è stata chiesta dalla Provincia di Trento per determinare le cause di morte dell'orso.

La prima ipotesi formulata dagli esperti del Corpo forestale provinciale dopo il ritrovamento della carcassa è che l'esemplare sia stato ucciso da un altro orso. M62 era considerato un orso confidente e figurava, assieme a Jj4 e Mj5, nella lista dei tre orsi che la Provincia intendeva abbattere.