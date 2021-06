Processo 'ndrangheta in Veneto, pm chiede pene per 65 anni

PADOVA - Nel processo sulla 'Ndrangheta in Veneto oggi in tribunale a Padova la pm antimafia di Venezia Paola Tonini ha svolto la sua requisitoria contro otto imprenditori veneti e calabresi imputati per associazione a delinquere.



Sessantacinque anni è stata la richiesta complessiva: 18 anni per Sergio Bolognino, 13 anni per Antonio Mangone, 8 anni a testa per Stefano Marzano, Antonio Gnesotto (trevigiano) e Francesco Agostino.



Per Luca De Zanetti, padovano di Vigonza, sono stati chiesti cinque anni e sei mesi, e cinque anni e quattro mesi per Emanuel Levorato.



Chiesta l'assoluzione per Antonio Carvelli. La sentenza è prevista il 6 luglio.



Gli otto erano a processo per estorsioni, minacce e violenze messe in atto nei confronti di tanti imprenditori veneti costretti a riciclare i soldi della mafia calabrese.