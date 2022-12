Processo Johnny Depp-Amber Heard, presto nuovo round in tribunale

USA - Amber Heard e Johnny Depp potrebbero finire di nuovo in tribunale. Mesi dopo aver perso contro l'ex marito nel processo per diffamazione, l'attrice ha deciso di ricorrere in appello contro il verdetto a favore di Depp e contro la sentenza che la condanna a sborsare 10,4 milioni di dollari per risarcire i danni. Secondo il New York Times, la star di Aquaman sostiene che il processo si sia svolto nello stato sbagliato, la Virginia, mentre sarebbe dovuto andare in scena in California, dove entrambi gli attori sono residenti.

In un appello di 68 pagine, gli avvocati di Heard si sono opposti anche alla decisione della giuria di escludere alcuni elementi di prova, tra cui gli appunti degli psicologi che, secondo i legali, documentano le accuse di abuso. In virtù di queste e altre considerazioni, il team legale dell'attrice ha chiesto al tribunale di ribaltare il verdetto della giuria con un rigetto delle richieste di Depp oppure con un nuovo processo. "Il tribunale ha impropriamente impedito alla giuria di prendere in considerazione diversi casi separati in cui Heard ha denunciato l'abuso di Depp a un medico", hanno affermato gli avvocati.