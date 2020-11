Problemi tecnici risolti!

EDITORIALE - Cari lettori, nelle ultime settimane avrete notato qualche problema tecnico nella fruizione di OggiTreviso, perciò con grande sollievo vi comunico che i nostri esperti sono riusciti a risolvere le difficoltà emerse. Nello specifico abbiamo appurato che alcuni browser su smartphone e pc avevano problemi di visualizzazione. Naturalmente qualora qualcuno riscontrasse ancora degli inconvenienti è invitato a informarcene subito.



Va detto, che pur monitorando costantemente il giornale non è sempre facile gestire un server con milioni di accessi mensili, pertanto ringraziamo per il loro importante supporto i programmatori ed i sistemisti che ogni giorno fanno in modo che OggiTreviso arrivi a una moltitudine di persone, in ogni parte del mondo. Detto ciò è doveroso ringraziare tutti voi, cari lettori, per la pazienza e la fiducia che ogni giorno ci accordate.

il Direttore