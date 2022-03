La Pro Loco Tovena ha festeggiato i suoi primi 30 anni di vita

CISON DI VALMARINO - Si è svolta domenica 13 marzo 2022 la cerimonia del 30° anno della fondazione dell’Associazione Pro Loco Tovena. L’attuale Consiglio direttivo, guidato dal presidente Lino Gazzarin, ha voluto organizzare un evento di ringraziamento e di riconoscenza verso i soci fondatori e i presidenti che in questi trent’anni hanno dedicato forze, impegno e sacrificio per far crescere l’associazione. Alla presenza della prima cittadina Cristina Da Soller e del presidente dell’Unpli Veneto Giovanni Follador sono stati consegnati i riconoscimenti.



Molto sentito ed emozionante il momento dedicato al ricordo dell’ex presidente Alessandro Sartor, al quale è stato intitolata già da alcuni anni, l’area polivalente gestita dall’associazione. Sono state ricordate le varie attività che vengono svolte durante l’anno e come negli ultimi tempi non siamo state sospese ma reinterpretate in chiave “pandemia”. Un pensiero e un ringraziamento ai tanti volontari che sono l’anima operativa e vitale dell’associazione e un appello lanciato dal presidente affinché entrino a farne parte nuove leve, con idee innovative ed entusiasmo.



Per l’occasione sono stati acquistati beni di prima necessità e vestiari per bambini, pari ad un valore di 500 euro, ed inviati in Ucraina in aiuto a chi si trova in difficoltà, dimostrando ancora una volta la solidarietà, l’attenzione e il grande cuore dell’associazione non solo verso la propria comunità ma verso il prossimo in generale. Buon compleanno Pro Loco!

