Principio d'incendio in ospedale, subito spento

VENEZIA - Al reparto di Psichiatria dell'ospedale dell'Angelo, a Mestre, si è registrato un principio d'incendio subito risolto. Una degente - secondo fonti dell'Ulss3 di Venezia - ha tentato di incendiare le lenzuola ma il sistema antincendio ha sventato il pericolo. Grazie al pronto intervento dei tecnici e all'immediato attivarsi del sistema antincendio del reparto si è subito risolto il principio d'incendio. Il gesto della degente, che ha tentato di dare fuoco alle lenzuola del letto, e il fumo conseguente, hanno fatto entrare immediatamente in funzione gli sprinkler a soffitto, che hanno irrorato il locale ed hanno impedito lo svilupparsi delle fiamme, portando all'immediato spegnimento del principio di incendio.

Non si registra alcun danno a cose o persone, salvo l'inevitabile allargamento del pavimento di alcuni dei locali della Psichiatria, attigui alla stanza in cui si è attivato il sistema; e poiché il reparto è posto al sesto piano e a sbalzo, parte dell'acqua è tracimata direttamente, come a pioggia, nella vasta hall dell'ospedale. Mentre il personale del reparto riorganizzava la normale gestione dei degenti, i tecnici e gli addetti alle pulizie hanno lavorato per completare le operazioni di ripristino in Reparto e nella hall, e per limitare al minimo i disagi all'utenza.