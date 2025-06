Principio d'incendio in hotel: soccorsi in azione nella notte

VENEZIA - Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 3 di martedì 24 giugno per un principio d'incendio in un locale tecnico di un albergo in via Cà Marcello, a Mestre: nessuna persona è rimasta coinvolta.



Le squadre dei Vigili del fuoco giunte dal comando di Mestre hanno evacuato la struttura e messo in sicurezza il locale interessato dalle fiamme. In corso l'accertamento sulle cause dell'incendio da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.