Principio d'incendio alla Corte d'Appello

VENEZIA - Nel primo pomeriggio di oggi, un principio d'incendio ha coinvolto Palazzo Grimani, la sede della Corte d'Appello di Venezia, situata lungo il Canal Grande, nei pressi del ponte di Rialto. L'evento ha avuto luogo al piano terra dell'edificio, precisamente nella 'cavana', che ospita parte dell'archivio della Corte.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero originate in una zona dove erano conservati alcuni manufatti in plastica. Nonostante il rapido sviluppo del fuoco, le autorità sono riuscite a evacuare magistrati e personale per precauzione, garantendo così la sicurezza di tutti gli occupanti del palazzo.

Fortunatamente, non si segnalano al momento episodi di malore o intossicazione da fumo tra le persone presenti. Tuttavia, il calore generato ha prodotto un fumo acre e intenso, spingendo le persone a uscire dall'edificio.

Le autorità competenti sono al lavoro per indagare sulle cause dell'incendio e per garantire la messa in sicurezza dell'area interessata.