Principio di incendio su un volo di linea: passeggeri evacuati tramite gli scivoli di emergenza VIDEO

PAESI BASSI - E’ stato un atterraggio spaventoso per i passeggeri provenienti da Siviglia, in Spagna, e diretti ad Amsterdam. L’aereo della compagnia Transavia ha infatti preso fuoco appena ha toccato terra e i 162 passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza.

Per fortuna non c’è stato alcun ferito e le fiamme sono state spente in fretta durante l’evacuazione dai vigili del fuoco. Non è chiaro cosa sia successo: le autorità aeroportuali dell’aeroporto di Schiphol Amsterdam stanno effettuando le opportune verifiche.

