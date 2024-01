Principio di incendio nel liceo, istituto evacuato

ROVIGO - Un principio incendio ha interessato il liceo Bocchi-Galilei ad Adria (Rovigo) ed è stata necessaria l'evacuazione dell'edificio, nessuno è rimasto ferito. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi, hanno controllato il completo spegnimento delle fiamme, del materiale cartaceo andato a fuoco, in un atrio interno dell'istituto scolastico.

Le cause delle fiamme, oltre che dai Vigili del fuoco, sono al vaglio della presidenza dell'istituto e della Polizia di Stato. Sul posto anche la Polizia locale. Il liceo è stato aerato dal personale dei vigili del fuoco e sono già in corso le operazioni per ristabilire le condizioni di igiene salubrità dei locali interessati dal fumo.