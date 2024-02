Primo trapiantato da cuore fermo oltre 20 minuti: "Sto bene"

VENEZIA - Si è "presentato" oggi a Venezia Francesco, il primo paziente in Italia a cui è stato trapiantato l'11 maggio scorso un cuore fermo da 20 minuti, al centro "Gallucci" di Padova. E' avvenuto stamani durante una conferenza stampa con il presidente veneto, Luca Zaia, e con il presidente del "Gallucci", Gino Gerosa. "Sto bene - ha detto Francesco, 45 anni -, parlo piano perché il dottore dice di farlo. La mia vita è cambiata, e sono felice di aver dato fiducia al 'prof'. Ho accettato subito l'intervento, dopo da due anni che attendevo, posso dire che il 'motore' funziona". Si è trattato del primo caso in Italia con tempi di riattivazione del muscolo cardiaco così lunghi - 20 minuti più 25' di ischemia funzionale calda - ed è stato seguito da altri 17 interventi simili a livello nazionale. "Il fatto che questa tecnica non solo funzionasse ma potesse essere riproducibile - ha commentato Gerosa - come ricercatori ci dà molta soddisfazione".

L'incontro con Francesco e Gerosa è avvenuto in vista della Giornata mondiale dedicata alle Cardiopatie Congenite, che si celebra il 14 febbraio. "Il professor Gerosa con tutto il team dell'Azienda Ospedale Università di Padova - ha commentato Zaia - ha portato a termine un lavoro eccezionale che ha fatto scuola in tutto il mondo. Aver ampliato l'attività ai trapianti da pazienti in morte cardiaca non è stata soltanto una grande operazione per salvare una vita, ma ha significato l'apertura di un nuovo corso. Un primato che si aggiunge per il Veneto a quello del primo trapianto cardiaco italiano nel 1985 con il professor Gallucci. Per la seconda volta in questo ambito in Veneto si è varcata la soglia di quello che era ritenuto impensabile. È il frutto di un tessuto scientifico dove ricerca e terapia sono strettamente connesse restando sempre al passo con i tempi e, se possibile, anticipandoli".

Ogni anno in Veneto, è stato riferito, ci sono circa 300 nuovi nati affetti cardiopatie congenite più o meno gravi, con un'incidenza sulla popolazione tra l'8 e il 10 per mille. Su 100 persone che muoiono nel mondo, per 44 la causa è per problemi di cuore. "Abbiamo già raddoppiato i trapianti rispetto all'anno precedente - ha aggiunto Zaia - e il Veneto è una delle prime regioni in Italia per numero di quelli di cuore. Non ci fermiamo qui, continuiamo l'impegno, anche nella ricerca, per garantire a chi è in lista d'attesa per i trapianti nuove e innovative soluzioni. Il futuro sarà anche il cuore artificiale, il trapianto fra diverse specie, la rigenerazione di organi un tempo ritenuti non più efficienti. La medicina, in Veneto è anche ricerca. E la ricerca è applicata, giorno dopo giorno, in casi che da noi non sono solo 'pazienti', ma storie di grande umanità. Ognuna delle quali merita di essere raccontata".