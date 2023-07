Primo 'Pride' a Belluno, plauso da Confindustria

BELLUNO - Confindustria Belluno Dolomiti si schiera apertamente dalla parte degli organizzatori del primo gay Pride che si terrà nel capoluogo montano, sabato 15 luglio. "L'inclusione è un valore etico, sociale ed economico - afferma la presidente Lorraine Berton - e tutte le forze vive del territorio devono impegnarsi per tradurre questo principio in realtà. Confindustria Belluno Dolomiti continuerà a fare la propria parte e a combattere ogni forma di discriminazione e di violenza, anche le più subdole". "Il nostro impegno, in tal senso, è totale" aggiunge la presidente degli industriali, spiegando di "voler rassicurare gli stessi organizzatori e i partecipanti del primo Pride nella storia di Belluno".

"La nostra montagna - prosegue Berton - è fatta di persone e nessuno deve subire ripercussioni a causa del proprio orientamento sessuale o di identità di genere". Poi il messaggio dell'associazione datoriale alle ragazze e ai ragazzi bellunesi: "diciamo che le nostre fabbriche sono luoghi accoglienti senza giudizio né pregiudizio: a fare la differenza sono e saranno sempre soltanto le attitudini e le competenze, la voglia di mettersi in gioco e i talenti. Eventuali atteggiamenti discriminatori non sono ammessi e su questo siamo disposti a lavorare con parti sociali e Istituzioni. Insieme, possiamo fare molta strada e crescere in maniera sostenibile, promuovendo una vera cultura dell'inclusione". "Non servirà più 'scappare' dalla nostra provincia - prosegue Lorraine Beton - per essere se stessi o realizzarsi, magari per paura del giudizio come poteva accadere in passato, qui come altrove.

Le nostre montagne non devono essere viste come un luogo chiuso ma come uno spazio aperto, dove dare qualità alle relazioni e ai vissuti di ciascuno". La numero uno degli industriali osserva ancora che quella bellunese è una società evoluta, ed auspica che nostre comunità siano aperte: "la diversità - sottolinea - è una risorsa e non un problema. Perché è dalla diversità che nascono l'innovazione e la spinta al futuro" La presidente ricorda indine che Confindustria Belluno Dolomiti è da tempo impegnata a promuovere uno sviluppo che sia, nei fatti e non nelle parole, sostenibile e inclusivo. "A tutte e a tutti i partecipanti al Pride, quindi - conclude - il benvenuto in città. Da qui, gli infiniti colori delle Dolomiti sono ancora più nitidi". (ANSA)