Primo maggio, una rosa a chi lavora

TREVISO - Quest’anno la Festa del Lavoro sarà celebrata in forma ristretta, con piccoli eventi, nel rispetto delle norme di distanziamento anti-contagio, e appuntamenti in streaming.



Si parte proprio dalle lavoratrici e dai lavoratori del commercio, operativi il Primo maggio, con l’iniziativa di solidarietà “Il pane e le rose”.



Nei negozi e nei centri commerciali di Treviso e di Vittorio Veneto aperti, la Rete degli studenti medi e la Filcams Cgil di Treviso consegneranno, a partire dalle 9 del mattino, un omaggio floreale, segno della solidarietà che giovani e sindacato vogliono esprimere, al di là dell’attenzione che quest’ultimo pone quotidianamente nella contrattazione territoriale e nell’attività di tutela collettiva. “Un gesto che quest’anno assume un duplice significato”, sottolinea il segretario generale della Filcams Cgil di Treviso Alberto Irone - Quello di sottolineare l’insensatezza delle aperture nei giorni di festività e quale ringraziamento per il grande senso di responsabilità posto dai lavoratori e dalle lavoratrici del comparto commercio e distribuzione alimentare dall’inizio della pandemia”.



Oltre ai lavoratori del commercio, le organizzazioni sindacali di Treviso, Cgil, Cisl e Dil, ringrazieranno i lavoratori della sanità trevigiana, celebrando la ricorrenza nel piazzale dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. L’event a partire dalle ore 10 sarà trasmesso in diretta sui canali social delle organizzazioni confederali.



Al parco Ali Dorate a Monigo, nel pomeriggio, è organizzata una iniziativa multi tematica sull’inclusività, sulla tutela dell’ambiente e sui diritti al lavoro. Dalle 15 alle 18 al parco ci saranno anche iniziative e laboratori per bambini, sempre nel rispetto delle norme anti Covid. Presenti i ragazzi di Fridays For Future Treviso, il Centro sociale Django, il banchetto del coordinamento No Maxi Polo Casale-Quarto-Roncade per informare sull’espansione dei centri Amazon nel territorio e raccogliere i bisogni della comunità.

