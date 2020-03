Primo guarito e primo decesso a Vittorio Veneto,

VITTORIO VENETO – Sono 6 i cittadini residenti a Vittorio Veneto positivi al Covid-19. Si registra il primo guarito, dall’altro un primo decesso. Questi i dati aggiornati alle 21 di venerdì 13 marzo e resi noti oggi, sabato, dal sindaco Antonio Miatto. Ieri, nell’ospedale di Treviso, è morto un vittoriese di 76 anni affetto da Coronavirus. Ma dall’altro è arrivata una prima buona notizia: la donna di Longhere, risultata per prima positiva al virus, è stata dimessa dall’ospedale di Vittorio Veneto dove era ricoverata dalla scorsa settimana.

«Da quanto ho appreso – dice il sindaco – è guarita. Rimangono ricoverati quattro nostri concittadini, uno del 1932, uno del 1937, uno del 1938 e uno del 1968. Speriamo che si risolvano bene». Miatto plaude al comportamento dei vittoriesi: «Hanno capito il messaggio di restare a casa e si stanno comportando molto bene» rileva. Dall’altro mette in guardia i cittadini: «I numeri dei positivi cresceranno nei prossimi giorni, dovremmo avere un picco fino a mercoledì, ma se facciamo i bravi dovremmo contenere i numeri». Intanto, fuori dall’ospedale di Vittorio Veneto è comparso oggi uno striscione di ringraziamento al personale sanitario impegnato nella battaglia contro il Coronavirus: “Grazie a medici e infermieri”. Un messaggio che oggi si è accompagnato, a mezzogiorno, dall’applauso spontaneo che ha riecheggiato in città in simultanea con il resto d’Italia.