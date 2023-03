Primark, conto alla rovescia per l'apertura alla Nave de Vero, previste 150 assunzioni

VENEZIA - Ancora tre giorni e poi l’attesa è finita. E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per l’apertura di Primark, il negozio di abbigliamento low cost del colosso irlandese che conta 373 negozi in tutto il mondo, molto amato dagli appassionati di shopping.



Martedì 7 marzo dalle ore 9 alle 22, aprirà ufficialmente i battenti all’intero del centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Il giorno prima, invece, ci sarà la preview con visita privata su invito. All’interno del mega store di oltre 4.600 metri quadrati, si troveranno abiti per uomo, donna, bambino e cose per la casa. L’azienda per il nuovo punto vendita di Marghera ha assunto circa 150 persone, tra commesse, store manager, capi reparto e staff.