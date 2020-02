Il primario di Montebelluna e Castelfranco De Luca star mondiale della chirurgia

MONTEBELLUNA – Il primario Maurizio De Luca, direttore delle Unità complesse di Montebelluna e Castelfranco Veneto, è sulla prima pagina del numero di febbraio dell’americana “Obesity Surgery”, la maggiore rivista al mondo di chirurgia bariatrica e metabolica. Un riconoscimento davvero strepitoso per il lavoro di De Luca, medico molto stimato nonché amatissimo dai pazienti ed autentico orgoglio dei due nosocomi del Distretto sanitario di Asolo.



La notizia è corsa rapidamente sul web dopo che poche ore fa ha postato lui stesso una breve comunicazione nella seguitissima pagina Facebook “Chirurgia dell’obesità”, dove ha scritto: “È con immenso piacere ed orgoglio vedere che la più prestigiosa rivista mondiale di chirurgia bariatrica e metabolica ha voluto riservare nella prima pagina del numero di febbraio 2020 la mia biografia. Obesity Surgery è una rivista statunitense, ribadisco la più preziosa a livello mondiale nel settore”.



“Quando l’editore della rivista Prof Scott Shikora, direttore della Massachusettes University di Boston, nello scorso ottobre 2019, chiese di voler ricevere la mia biografia onestamente mi sembrava impossibile – spiega ancora il primario Maurizio De Luca -! Essendo una rivista serissima ogni singola parola che leggete nel curriculum vitae è stata dettagliatamente documentata. Tra me e la rivista ci sono stati dei continui carteggi, quasi quotidiani, per tre mesi. Per un chirurgo è la realizzazione di un sogno! Tutto il mondo chirurgico ti vede in prima pagina”.



Decine i commenti di felicitazione ma soprattutto le attestazioni di stima e affetto, per un medico di rare qualità anche sotto il profilo umano. I complimenti per l’importante riconoscimento anche da parte della redazione del quotidiano OggiTreviso!