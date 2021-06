Prima nudo su Zoom, poi fa pipì in diretta web, durante la seduta parlamentare

CANADA - L’abbiamo già visto in veste adamitica (e qualcuno ha pure apprezzato). Ora è tornato a far parlare di sé: stavolta ha fatto pipì in una tazza da caffè durante una seduta parlamentare on line. Si tratta del deputato canadese William Amos che a quanto pare non riesce a stare lontano dai riflettori, quando è in déshabillé. E, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, si tratta solo di sbadataggine.

Quando è apparso nudo in diretta, ad aprile scorso, aveva dichiarato di non sapere che la telecamera fosse accesa e ora, dopo che è stato visto urinare in una tazza, ha ripetuto la stessa cosa. "Ieri sera, mentre partecipavo virtualmente alle deliberazioni non pubbliche della Camera dei Comuni, ho urinato senza rendermi conto che la telecamera fosse accesa", ha scritto su Twitter.

Amos ha poi dichiarato che si dimetterà da alcune cariche istituzionali in seguito all’accaduto, e che cercherà il supporto adeguato al fatto che, tutti i colleghi, l’hanno visto per ben due volte in meno di tre mesi come mamma l’ha fatto.