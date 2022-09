Prima nebbia, scontro tra mezzi pesanti in autostrada

PORTOGRUARO - Prima nebbia e solito incidente questa mattina, lunedì 26 settembre, fra Portogruaro e San Stino dove è stato registrato uno scontro tra mezzi pesanti.

È stato chiuso al traffico, a causa di tre incident,i il tratto di autostrada A4 tra il Nodo di Portogruaro e San Stino, in direzione Venezia. Lo rende noto Autovie Venete. Il primo incidente si è verificato al chilometro 440: sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti ma non si registrano feriti. Al chilometro 449 a tamponarsi sono state invece cinque vetture: il bilancio è di due feriti.

Uno di questi risulta incastrato nel proprio mezzo. Nel terzo incidente, al chilometro 451, sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. In queste ore, sottolinea la Concessionaria, la circolazione è resa difficile a causa della nebbia a banchi, con una visibilità ridotta a 150 metri segnalata nella bassa friulana e nel Veneto Orientale, e delle lunghe code per la ripresa del traffico commerciale dopo il fine settimana. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia può usufruire del bypass della A28 con rientro in A27. Chiuso anche l'allacciamento A28/A4 in direzione Venezia.