La prima foto di Lilibet, sui biglietti di Natale di Harry e Meghan

MONDO - Ride in braccio alla madre, mentre il padre le siede accanto e la guarda sorridendo tenendo il fratello Archie sulle ginocchia. Appare così, nella sua prima foto pubblica, la figlia di Harry e Meghan, Lilibet. L'occasione sono i biglietti di auguri stampati per Natale dal Duca e dalla Duchessa del Sussex. Una foto risalente a questa estate, scattata dal fotografo Alexi Lubomirski questa estate a casa della coppia a Santa Barbara, in California. Prima d'ora non era stata diffusa alcuna immagine della bambina, che ha sei mesi, così come poche sono state le immagini diffuse del fratello. Sulla cartolina di Natale, il messaggio di auguri recita: "quest'anno, 2021, abbiamo accolto nel mondo nostra figlia, Lilibet.

Archie ci ha fatto diventare una "mamma" e un "papà", e Lili ci ha creato una famiglia. In attesa del 2022 abbiamo fatto donazioni per suo conto a diverse organizzazioni che onorano e proteggono le famiglie, da quelle trasferite dall'Afghanistan alle famiglie americane che necessitano di un congedo parentale retribuito''. Dopo l'elenco di una serie di organizzazioni ed enti di beneficenza, il testo si conclude con un ''augurio di buone feste e di un prospero anno nuovo, dalla nostra famiglia alla tua! Come sempre, Harry, Meghan, Archie e Lili". La coppia festeggerà il Natale con i figli nella loro casa negli Stati Uniti, dove si sono trasferiti dal Regno Unito nel marzo del 2020.